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11:46, 6 февраля 2024Россия

В Санкт-Петербурге мужчина упал на пути в метро и выжил

В Санкт-Петербурге мужчина упал на пути в метро на Нарвской и выжил

Фото: Max A. Khlopov / Wikimedia

В Санкт-Петербурге мужчина упал на пути в метрополитене на станции «Нарвская» и выжил. Об этом сообщила «Фонтанка» во вторник, 6 февраля.

По информации издания, в результате инцидента поезд задержался с отправлением со станции «Ленинский проспект».

В пресс-службе петербургского метро подтвердили данные о падении пассажира. Пострадавшему оказали помощь прибывшие медики.

Ранее сообщалось, что в Петербурге двое пьяных мужчин рухнули на пенсионерку с эскалатора в метро и сломали ей руку.

Пожилую женщину доставили в Мариинскую больницу и отпустили после всех медицинских манипуляций.

До этого глыба льда с крыши рухнула на двух женщин рядом со станцией метро «Смоленская» в Москве.

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      Анна Щербакова
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