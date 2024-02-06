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14:28, 6 февраля 2024Ценности

В сети назвали способ вычислить 30-летних по одному аксессуару

Фото: Emil Kalibradov / Unsplash

Пользователи сети назвали способ вычислить 30-летних людей по одному аксессуару. Соответствующие ролики появились в TikTok — юзерша Лиз Джун из Майами, США заявила на видео, что казаться более старым и отличаться от зумеров миллениалов (люди, родившиеся с 1981-го по 1996 год, — прим. «Ленты.ру») заставляет наличие кошелька.

«Поколение Z использует в качестве кошелька свой телефон», — отметила она.

В свою очередь, мать троих детей, косметолог Келси Мак вспомнила, как из-за данной вещи ее высмеяла 17-летняя сестра. Кроме того, указанный способ хранения денег и карт поднял на смех приятель блогера и комика Трея Кеннеди. На размещенных кадрах он обратился к другу, который его старше, со словами: «Засунь его [кошелек] в свои узкие джинсы, миллениал».

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Согласно исследованию портала pymnts.com, 79 процентов покупателей из поколения Z используют цифровые кошельки. При этом 51 процент также хранят в цифровом виде водительские права, медицинские карты и билеты на мероприятия.

Ранее в феврале сообщалось, что молодежь начала бездумно тратить деньги из-за стресса от высокой стоимости привычных товаров.

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      Алина Гостева
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