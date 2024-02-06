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18:46, 6 февраля 2024Ценности

Врач раскрыла россиянкам способы помолодеть без пластики

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Врач-косметолог Наталья Михайлова раскрыла россиянкам способы помолодеть без пластических операций. Соответствующий материал публикует издание «Страсти».

По словам доктора, эффективным средством, которое подойдет для женщин любого возраста, является массаж лица. Кроме того, сбросить до пяти лет возраста способна профессиональная чистка и пилинг. «Не пренебрегайте такой процедурой, она позволяет избавиться от мелких морщинок и пигментных пятен, улучшить цвет лица», — призвала Михайлова.

Помимо этого, уменьшить количество морщин помогают лазерная шлифовка и инъекции филлеров. Также Михайлова обратила внимание на аппаратные методики. «Придут на помощь, если вы не в восторге от уколов и игл, SMAS-лифтинг, RF-лифтинг и микротоки», — уточнила она.

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Собеседница издания посоветовала также опробовать мезотерапию и биоревитализацию, которые направлены на восстановление водно-липидного баланса кожи и ее упругости.

В заключение Михайлова отметила эффективность липолитиков, способных подтянуть уголки глаз и выделить скулы. «Прекрасно, если упомянутые процедуры вы также дополните правильно выстроенным питанием с витаминами, которые необходимы для кожи, физическими нагрузками и контролем осанки», — подытожила она.

В январе неожиданная пластическая операция за десятки тысяч рублей стала новым трендом. Речь о димплэктомии — хирургической манипуляции, в ходе которой врачи создают ямочки на щеках.

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      Екатерина Ештокина
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