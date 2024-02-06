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10:30, 6 февраля 2024Забота о себе

Врач рассказал об омолаживающем эффекте одного напитка

Эксперт по питанию Грегер рассказал об омолаживающем эффекте какао

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

Какао оказывает заметный омолаживающий эффект на кожу, считает врач, эксперт по питанию Майкл Грегер. Его слова приводит издание Daily Mail.

По словам Грегера, если каждый день пить напиток из порошка какао, уже через 12 недель кожа станет более плотной и увлажненной. Еще через 12 недель уменьшатся морщины и вернется эластичность эпидермиса, утверждает врач. Грегер отметил, что его слова подтверждены научными исследованиями, но, чтобы получить результат, нужно выбирать именно натуральное какао. «Если вы видите какао, "обработанное щелочью" или "алкализированное", то оно не подойдет», — рассказал эксперт.

Также для сохранения молодости Грегер посоветовал каждый день есть шпинат. По его словам, растение способствует увеличению выработки коллагена, необходимого для обновления клеток кожи, волос, ногтей и суставов.

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Эксперт по питанию подчеркнул, что наиболее пагубное влияние на внешность оказывают курение и загар. По его словам, обе привычки ускоряют старение и заставляют человека выглядеть старше своего возраста.

Ранее врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов развеял популярный миф о вреде кофе натощак. По его словам, употреблять этот напиток натощак можно, если при этом не возникают неприятные симптомы.

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      Екатерина Улитина
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