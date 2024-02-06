Захарова высмеяла слова главы ЕК о вине России в изменении климата
Неожиданно и приятно, что Россия управляет всем климатом на планете. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая обвинила Москву в изменении климата и проблемах бастующих в Европе фермеров.
«Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы еще и всем климатом на планете управляем», — высмеяла она слова фон дер Ляйен.
Она также пошутила, протесты европейских фермеров являются «проделками дошкольных русских хакеров».
«Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?», — заключила представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее Захарова обвинила Францию в оправдании актов терроризма Украины против российских мирных жителей. По ее словам, французские лидеры цинично предпочитают закрывать на это глаза и оправдывать теракты правом Киева на самооборону.