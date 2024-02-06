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14:18, 6 февраля 2024Мир

Захарова высмеяла слова главы ЕК о вине России в изменении климата

Захарова: неожиданно и приятно, что Россия управляет всем климатом на планете
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Неожиданно и приятно, что Россия управляет всем климатом на планете. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая обвинила Москву в изменении климата и проблемах бастующих в Европе фермеров.

«Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы еще и всем климатом на планете управляем», — высмеяла она слова фон дер Ляйен.

Она также пошутила, протесты европейских фермеров являются «проделками дошкольных русских хакеров».

«Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?», — заключила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова обвинила Францию в оправдании актов терроризма Украины против российских мирных жителей. По ее словам, французские лидеры цинично предпочитают закрывать на это глаза и оправдывать теракты правом Киева на самооборону.

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      Дарья Балацкая
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