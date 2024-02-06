Захарова: неожиданно и приятно, что Россия управляет всем климатом на планете

Неожиданно и приятно, что Россия управляет всем климатом на планете. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая обвинила Москву в изменении климата и проблемах бастующих в Европе фермеров.

«Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы еще и всем климатом на планете управляем», — высмеяла она слова фон дер Ляйен.

Она также пошутила, протесты европейских фермеров являются «проделками дошкольных русских хакеров».

«Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?», — заключила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова обвинила Францию в оправдании актов терроризма Украины против российских мирных жителей. По ее словам, французские лидеры цинично предпочитают закрывать на это глаза и оправдывать теракты правом Киева на самооборону.