Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:56, 5 февраля 2024Мир

Захарова обвинила Францию в оправдании актов терроризма Украины против россиян

Захарова: Франция оправдывает акты терроризма Украины против мирных россиян
СюжетНаселение России:

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Франция оправдывает акты терроризма Украины против мирного населения России, обосновывая их правом на самооборону. В этом Париж обвинила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, французские лидеры цинично предпочитают закрывать глаза на то, что поставляемое ими оружие преднамеренно используется киевским режимом против мирного населения в российских городах.

«Надеемся, что произошедшее заставит французскую общественность еще больше задуматься об оправданности контрпродуктивной и опасной линии собственного руководства в отношении конфликта на Украине», — подчеркнула дипломат.

Ранее стало известно, что МИД Франции вызовет посла России в Париже Алексея Мешкова. По словам источника агентства Reuters, французская сторона еще раз заявит о своем осуждении российских ударов и осудит рост дезинформации, направленной против Франции.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Министр и двое депутатов погибли в результате удара ВСУ по ЛНР. Глава республики пообещал отомстить

      В России рассказали о неокончательном решении по участию в Олимпиаде-2024

      Президент Польши вернул назад слова об отсутствии возможности Киева вернуть Крым

      В ЕС раскрыли детали новых антироссийских санкций

      Визит Нуланд в Киев назвали дипломатической разведкой

      В США заявили об обсуждении в Кремле интервью Путина Карлсону

      Украина начала продавать электроэнергию в Европу из-за роста генерации

      В Москве задержали известного адвоката

      В Грузии решили ужесточить контроль на границе

      Больше трети граждан Эстонии не одобрили прием украинских беженцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше