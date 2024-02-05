Захарова обвинила Францию в оправдании актов терроризма Украины против россиян

Захарова: Франция оправдывает акты терроризма Украины против мирных россиян

Франция оправдывает акты терроризма Украины против мирного населения России, обосновывая их правом на самооборону. В этом Париж обвинила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, французские лидеры цинично предпочитают закрывать глаза на то, что поставляемое ими оружие преднамеренно используется киевским режимом против мирного населения в российских городах.

«Надеемся, что произошедшее заставит французскую общественность еще больше задуматься об оправданности контрпродуктивной и опасной линии собственного руководства в отношении конфликта на Украине», — подчеркнула дипломат.

Ранее стало известно, что МИД Франции вызовет посла России в Париже Алексея Мешкова. По словам источника агентства Reuters, французская сторона еще раз заявит о своем осуждении российских ударов и осудит рост дезинформации, направленной против Франции.