Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:23, 7 февраля 2024Мир

Евросоюз призвали прекратить угрожать Карлсону из-за интервью с Путиным

Политик Филиппо: ЕС должен прекратить угрожать Карлсону из-за интервью с Путиным
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Евросоюз (ЕС) должен перестать угрожать санкциями американскому журналисту Такеру Карлсону из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным. К этому призвал лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

По его словам, Карлсону планируют запретить въезд в страны объединения. Политик считает, что «всем настоящим журналистам» нужно вступиться за американского коллегу.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов допустил, что Такера Карлсона могут признать иноагентом в США после интервью с Путиным.

Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, беседа американского журналиста с главой России состоялась во вторник, 6 февраля. По данным Telegram-канала «Пул № 3», интервью будет опубликовано 9 февраля в два часа ночи по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Наверное, таблетка деда попала в десерт». Камила Валиева объяснила, как в ее организме мог оказаться допинг

      Евросоюз призвали прекратить угрожать Карлсону из-за интервью с Путиным

      В CAS объяснили недоверие к версии Валиевой про таблетки дедушки

      Проведение секс-вечеринок в России оказалось под угрозой

      Пленная женщина-боец ВСУ рассказала о спасении российскими бойцами

      Во Франции предостерегли Зеленского от опасного для Украины шага

      В Молдавии оценили возможность улучшения отношений с Россией

      Зендея оголила грудь на красной дорожке

      Причину мощного взрыва в Удмуртии объяснили

      «Почта России» приостановила наземную доставку в Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше