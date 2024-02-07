Евросоюз призвали прекратить угрожать Карлсону из-за интервью с Путиным

Политик Филиппо: ЕС должен прекратить угрожать Карлсону из-за интервью с Путиным

Евросоюз (ЕС) должен перестать угрожать санкциями американскому журналисту Такеру Карлсону из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным. К этому призвал лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

По его словам, Карлсону планируют запретить въезд в страны объединения. Политик считает, что «всем настоящим журналистам» нужно вступиться за американского коллегу.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов допустил, что Такера Карлсона могут признать иноагентом в США после интервью с Путиным.

Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, беседа американского журналиста с главой России состоялась во вторник, 6 февраля. По данным Telegram-канала «Пул № 3», интервью будет опубликовано 9 февраля в два часа ночи по московскому времени.