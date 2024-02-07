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14:10, 7 февраля 2024Интернет и СМИ

Карлсону предрекли признание иноагентом в США после интервью с Путиным

Член СПЧ Ионов предрек Карлсону статус иноагента в США после интервью с Путиным
Такер Карлсон (в центре)

Такер Карлсон (в центре). Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Американского журналиста Такера Карлсона могут признать иностранным агентом в США после интервью с президентом России Владимиром Путиным. Такое будущее Карлсону предрек член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов в беседе с ТАСС.

«Американская пропаганда будет использовать все возможности для того, чтобы нагнать обстановку, которая привлекла бы Карлсона к ответственности, и привлечь его, например, к закону об иностранных агентах», — высказался собеседник агентства о возможном статусе для Карлсона.

Правозащитник объяснил, что в США за нарушение закона об иностранных агентах гражданину может грозить уголовная ответственность, в частности, тюремное заключение сроком до 15 лет.

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Поэтому, подчеркнул Ионов, американцы, уезжающие за границу, рискуют, общаясь с политическими активистами. По словам члена СПЧ, ФБР предупреждает их о возможных последствиях в случае, если они поддержат отличную от мнения Вашингтона позицию. По мнению Ионова, в США не действует поправка к конституции страны, которая разрешает американцам свободу в политических, религиозных и прочих убеждениях.

Ранее стало известно, что интервью Карлсона и Путина будет опубликовано 9 февраля в два часа ночи по московскому времени.

Журналист анонсировал интервью с российским лидером 6 февраля. Карлсон объяснил, что хочет поговорить с Путиным, так как многие американцы не знаю, что происходит в России и на Украине в настоящее время. Он пообещал опубликовать запись беседы на своем сайте без монтажа.

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      Мария Большакова
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