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13:28, 7 февраля 2024Экономика

Известный автопроизводитель ограничит работу из-за нехватки запчастей

Audi ограничит выпуск электромобилей в Брюсселе из-за нехватки запчастей

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Немецкий производитель автомобилей класса люкс Audi решил как минимум на две недели ограничить производство электромобилей Q8 e-tron и Q8 e-tron Sportback на своем заводе в Брюсселе по причине нехватки запчастей. Об этом пишет Automobilwoche.

Официальный представитель известного бренда отметил, что на фоне нестабильной ситуации с поставками после окончания указанного срока действие решения может быть продлено.

По данным издания, в Audi сейчас обдумывают перенос выпуска модели Q8 E-tron в Audi в Мексику и Китай, из-за чего бельгийские рабочие даже бастовали прошлой осенью. Планируемые изменения направлены на сокращение избыточных производственных мощностей в то время как завод в китайском Чанчуне пока загружен недостаточно.

Ранее стало известно, что представители Еврокомиссии в первые месяцы 2024 года посетят с инспекционной поездкой автозаводы BYD, Geely и SAIC в Китае, чтобы разобраться, помогает ли им государство делать электромобили на 20 процентов дешевле европейских. От ответа на этот вопрос будет зависеть возможное введение пошлин для защиты континентального рынка.

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      Дмитрий Воронин
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