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12:38, 7 февраля 2024Мир

Такера Карлсона предупредили о последствиях интервью с Путиным

Политолог Ордуханян: Карлсону в США может грозить дело за интервью с Путиным

Фото: Marco Bello / Reuters

Американскому журналисту Такеру Карлсону может грозить уголовное дело за интервью с президентом России Владимиром Путиным, о таких последствиях предупредил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Рафаэль Ордуханян. Он подчеркнул, что формально журналист ничего не нарушил, но политика США сейчас непредсказуема.

«Во-первых, Карлсон ничего не нарушил. Тем более сейчас начался обратный откат: люди говорят, что пусть он задает вопросы Путину, но правильные. Но угрожать Карлсону может что угодно, США сейчас непредсказуемы. Может, он станет журналистом номер один в США. А может, его уничтожат физически, может, заведут уголовное дело, разорят», — допустил политолог.

Ордуханян также считает, что сам факт интервью указывает на то, что начинает звучать громче голос американских предпринимателей, бизнесменов, которые не хотят эскалации отношений с Россией.

«Судя по всему, начинает поднимать голову молчаливое белое большинство. Это индустриальные круги, стоящие за Карлсоном и [45-м президентом США Дональдом] Трампом, это те, кто добывает нефть, собирает автомобили, это строители, владельцы бизнесов. Если это так, значит, в США грядут изменения. Конечно, ни о каком восстановлении отношений России и США речь не идет, но вопрос в том, готова ли Америка идти на эскалацию. И, судя по всему, есть круги, которые хотели бы остановиться», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Такера Карлсона заметили в Москве 3 февраля. Вечером 6 февраля журналист анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. По словам Карлсона, он решил поговорить с политиком, поскольку большинство американцев не знает о происходящем в России и на Украине.

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