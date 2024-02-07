Квартиры в России подорожали

Росстат: цены на первичное жилье в России взлетели на 14,7 % за 2023 год

Цены на квартиры в России заметно выросли за 2023 год. На «вторички» стоимость увеличилась в среднем на 3,2 процента, а на первичное жилье — на 14,7 процента. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на подсчеты Росстата и остальных экспертов сферы недвижимости.

По данным Росстата, средняя стоимость квадратного метра в новостройках за прошедшие 12 месяцев выросла на 140 тысяч рублей. При этом типовое первичное жилье в среднем по стране прибавило в цене чуть больше 1 процента. Основной рост стоимости произошел за счет подорожания квартир улучшенного качества и элитного жилья.

В то же время отмечается, что первичные квартиры в Москве начали дешеветь. Их средняя стоимость за прошедший год снизилась на 9,03 процента. Цены на типовые квартиры эконом-класса в столице при этом снизились на 7,8 процента и составили в среднем 243,3 тысячи рублей за квадратный метр.

Другие данные приводит компания «Метриум», чьи подсчеты также попали в распоряжение RTVI. «В конце четвертого квартала 2023 года средняя стоимость "квадрата" в Москве достигла 451,5 тысячи рублей, то есть выросла на 11,6 процента», — утверждает управляющий директор компании Руслан Сырцов.

Увеличение стоимости на рынке вторичного жилья в среднем по стране не так велико — плюс 3,2 процента. При этом сильнее всего — на 7,55 процента — подорожали квартиры низкого качества. В свою очередь, жилье среднего и улучшенного качества выросло в цене на 5 процентов, а элитное жилье сбавило 15,6 процента, отметили эксперты. Заметнее всего цены на «вторичку» выросли в Ленинградской области (на 87 процентов), Оренбургской области (плюс 48,8 процента), Северной Осетии — Алании (37,6 процента) и Ставропольском крае (36,4 процента).

В 2023 году количество сделок на рынке готовой недвижимости было рекордным. Росреестр зарегистрировал 175 тысяч договоров купли-продажи, что на 32 процента больше, чем в 2022 году. «Резкий рост спроса во всех сегментах рынка начался в июле 2023 года, когда произошел рост ключевой ставки ЦБ. Многие из тех, кто откладывал покупку жилья в надежде на снижение цен, стали активно оформлять ипотеку, этот тренд усилился после очередного повышения ключевой ставки и начала обсуждения изменения условий кредитования по льготным ипотечным программам на первичном рынке», — объяснил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на загородные дома за три месяца упал на 25 процентов.