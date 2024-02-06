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09:03, 7 февраля 2024Среда обитания

Россияне отвернулись от загородного жилья

Спрос россиян на загородные дома за три месяца упал на 25 процентов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За последние три месяца спрос на загородную недвижимость в России упал на 25 процентов. О том, что россияне отвернулись от такого жилья, «Ленте.ру» рассказали эксперты «Авито Недвижимости».

По информации аналитиков, в среднем по стране по итогам IV квартала 2023 года спрос на дачи снизился на 45 процентов, на дома и коттеджи — на 21 процент, а на таунхаусы — на 17 процентов. Среди регионов страны интерес к покупке такой недвижимости сильнее всего потеряли жители Вологодской области, где за указанный период отмечено падение на 42 процента. Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин связал снижение спроса на загородное жилье с сезонным фактором, а также с растущими ценами и ухудшающимися условиями по ипотеке.

Самая дорогая загородная недвижимость находится в Московской области, в среднем ее цена составляет 9,9 миллиона рублей. Второе и третье место в этом списке заняли Дагестан и Ленинградская область с показателем в восемь миллионов рублей. Напротив, самые дешевые дома, дачи, коттеджи и таунхаусы обнаружили в Кировской области — там они в среднем стоят 800 тысяч рублей. Вторую и третью строчку заняли Смоленская и Ульяновская области, где загородную недвижимость в среднем можно приобрести за 1,1 миллиона рублей.

Вместе с тем в январе эксперты рынка заявили, что покупка дачи зимой в среднем обойдется на 30 процентов дешевле, чем в другие сезоны.

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      Полина Кислицына
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