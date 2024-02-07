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14:39, 7 февраля 2024Спорт

Легенда «Спартака» предрек смену главного тренера клуба

Ловчев заявил, что главному тренеру Абаскалю осталось недолго в «Спартаке»
Гильермо Абаскаль

Гильермо Абаскаль. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил в Telegram работу главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.

Ловчев предрек смену главного тренера клуба. «Если тренер начинает говорить о том, что надо набраться опыта, что у него молодая команда, ребята прогрессируют, ему в команде осталось недолго, а результата ждать не стоит», — заявил легенда красно-белых.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. В 18 матчах столичная команда набрала 30 очков.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России.

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