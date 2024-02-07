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09:25, 7 февраля 2024Россия

Мэр российского города заявил об объявленной на него охоте

Mash: Исключенный из партии мэр Елизова Гаглошвиши обвинил в этом чиновников

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Глава камчатского города Елизова Артем Гаглошвиши пожаловался на попытки региональных чиновников дискредитировать его. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

После исключения из партии «Единая Россия» мэр заявил о якобы объявленной на него охоте. Причиной этого Гаглошвили считает свою «несгибаемую позицию».

Незадолго до Нового года мужчина, которым оказался мэр Елизова, подрался с гидами и туристами на базе отдыха. На партийном заседании мужчина пытался доказать свою правоту, однако был исключен из партии за неподобающее главе города поведение.

Ранее двоих депутатов Госдумы лишили полномочий. Один из них — Василий Власов, которого называют любимым депутатом основателя ЛДПР Владимира Жириновскогообжаловал решение, подав административный иск в Верховный суд.

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      Алан Босиков
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