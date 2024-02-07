Мэр российского города заявил об объявленной на него охоте

Mash: Исключенный из партии мэр Елизова Гаглошвиши обвинил в этом чиновников

Глава камчатского города Елизова Артем Гаглошвиши пожаловался на попытки региональных чиновников дискредитировать его. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

После исключения из партии «Единая Россия» мэр заявил о якобы объявленной на него охоте. Причиной этого Гаглошвили считает свою «несгибаемую позицию».

Незадолго до Нового года мужчина, которым оказался мэр Елизова, подрался с гидами и туристами на базе отдыха. На партийном заседании мужчина пытался доказать свою правоту, однако был исключен из партии за неподобающее главе города поведение.

Ранее двоих депутатов Госдумы лишили полномочий. Один из них — Василий Власов, которого называют любимым депутатом основателя ЛДПР Владимира Жириновского — обжаловал решение, подав административный иск в Верховный суд.