Миранчука признали лучшим игроком месяца в «Аталанте»

Алексея Миранчука признали лучшим игроком января в «Аталанте»

Итальянская «Аталанта» признала полузащитника сборной России Алексея Миранчука лучшим игроком января. Об этом сообщается на сайте клуба.

В минувшем месяце футболист провел шесть матчей во всех турнирах, где отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. На второе место в списке лучших игроков «Аталанты» отправили Шарля де Кетеларе, тройку замкнул Тен Копмейнерс.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 19 матчах во всех турнирах. 28-летний футболист отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

К «Аталанте» воспитанник «Локомотива» присоединился в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года. Прошлый сезон Миранчук провел в аренде в «Торино».