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10:26, 7 февраля 2024Забота о себе

Назван неожиданный продукт для разжижения крови и уменьшения воспаления

Эндокринолог Янг: скумбрия разжижает кровь и стабилизирует давление

Фото: Edouard Dognin / Unsplash

Скумбрия имеет сильное противовоспалительное действие, разжижает кровь и стабилизирует артериальное давление. О неожиданной пользе рыбы рассказала эндокринолог Екатерина Янг в Telegram.

По словам Янг, скумбрия является рекордсменом по содержанию жирных кислот омега-3 и витамина D. Эти вещества усиливают устойчивость организма к инфекциям, а также помогают бороться с лишним весом. Кроме того, Янг назвала скумбрию полезной для уменьшения воспаления и здоровья сосудов. «Повышает количество полезного холестерина. Улучшает эластичность сосудов, текучесть крови, нормализует артериальное давление», — уточнила специалистка.

Еще один продукт, который эффективно борется с воспалением — это чеснок, считает Янг. Она указала, что этот продукт снижает артериальное давление, способствует разжижению крови и уменьшает уровень плохого холестерина. Кроме того, чеснок помогает укрепить иммунитет и поддерживает работу кишечника, заключила эндокринолог.

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      Екатерина Улитина
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