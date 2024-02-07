Назван неожиданный продукт для разжижения крови и уменьшения воспаления

Эндокринолог Янг: скумбрия разжижает кровь и стабилизирует давление

Скумбрия имеет сильное противовоспалительное действие, разжижает кровь и стабилизирует артериальное давление. О неожиданной пользе рыбы рассказала эндокринолог Екатерина Янг в Telegram.

По словам Янг, скумбрия является рекордсменом по содержанию жирных кислот омега-3 и витамина D. Эти вещества усиливают устойчивость организма к инфекциям, а также помогают бороться с лишним весом. Кроме того, Янг назвала скумбрию полезной для уменьшения воспаления и здоровья сосудов. «Повышает количество полезного холестерина. Улучшает эластичность сосудов, текучесть крови, нормализует артериальное давление», — уточнила специалистка.

Еще один продукт, который эффективно борется с воспалением — это чеснок, считает Янг. Она указала, что этот продукт снижает артериальное давление, способствует разжижению крови и уменьшает уровень плохого холестерина. Кроме того, чеснок помогает укрепить иммунитет и поддерживает работу кишечника, заключила эндокринолог.

Ранее врач-диетолог Джулия Зумпано рассказала, что причина высокого артериального давления может быть в недостатке кальция, магния или калия. Чтобы убедиться в дефиците она посоветовала обратиться к врачу и сдать анализы.

