Новое дело возбудили против основателя российской золотодобывающей компании

«Ъ»: МВД обвинил основателя Petropavlovsk Масловского в выводе 83 млн долларов

Следственный департамент МВД России возбудил новое уголовное дело против основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского, осужденного по первому приговору к 5,5 года заключения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бывшего золотопромышленника обвиняют в мошенничестве, связанном с выводом 83 миллионов долларов из кипрской компании, в которой он был соучредителем. Масловский по новому делу арестован и останется в СИЗО, где находился в период расследования первого дела и судебного процесса.

Основатели кипрской компании гражданин России Андрей Вдовин и британец Питер Хамбро скрылись от следствия за границей, а Масловский сначала был свидетелем, но затем стал фигурантом дела.

Он сам заявил, что следствие оказывает на него давление и не дает свиданий с женой. Масловский напомнил, что добровольно покинул кипрскую компанию еще в 2012 году.

В декабре 2022 года Басманный суд Москвы приговорил его к 5,5 года лишения свободы за аферу на 95 миллионов рублей. Он также должен возместить потерпевшей стороне — компании «Покровский рудник» — ущерб на сумму 99 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2018 году Масловский дал поручение о приобретении подконтрольной ему компанией офисного здания в Благовещенске, принадлежащего его сыну. Сделка была совершена, как считают правоохранители, по невыгодной цене.

Масловский был задержан в декабре 2020 года, его сын находится в розыске.