Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:26, 7 февраля 2024Силовые структуры

Новое дело возбудили против основателя российской золотодобывающей компании

«Ъ»: МВД обвинил основателя Petropavlovsk Масловского в выводе 83 млн долларов
Павел Масловский (справа)

Павел Масловский (справа). Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Следственный департамент МВД России возбудил новое уголовное дело против основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского, осужденного по первому приговору к 5,5 года заключения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бывшего золотопромышленника обвиняют в мошенничестве, связанном с выводом 83 миллионов долларов из кипрской компании, в которой он был соучредителем. Масловский по новому делу арестован и останется в СИЗО, где находился в период расследования первого дела и судебного процесса.

Основатели кипрской компании гражданин России Андрей Вдовин и британец Питер Хамбро скрылись от следствия за границей, а Масловский сначала был свидетелем, но затем стал фигурантом дела.

Он сам заявил, что следствие оказывает на него давление и не дает свиданий с женой. Масловский напомнил, что добровольно покинул кипрскую компанию еще в 2012 году.

В декабре 2022 года Басманный суд Москвы приговорил его к 5,5 года лишения свободы за аферу на 95 миллионов рублей. Он также должен возместить потерпевшей стороне — компании «Покровский рудник» — ущерб на сумму 99 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2018 году Масловский дал поручение о приобретении подконтрольной ему компанией офисного здания в Благовещенске, принадлежащего его сыну. Сделка была совершена, как считают правоохранители, по невыгодной цене.

Масловский был задержан в декабре 2020 года, его сын находится в розыске.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главный банк Китая для российских импортеров остановил расчеты с Россией. Что стало причиной?

      В Европе захотели увеличить стоимость шенгенской визы

      Россиянка забрала из дома девятимесячную дочь и исчезла

      Стало известно о начале Россией операции по возвращению Красного Лимана

      Популярный российский блогер рассказал о приглашении на канал Соловьева

      Японское судно не смогло найти застрявших во льдах косаток

      ЦИК назвал сроки публикации предвыборных программ кандидатов в президенты

      В Австрии испугались победы выступающей против помощи Украине партии

      В Киеве произошел пожар в Голосеевском районе

      В России рассказали о возможностях системы «Гонец 2.0»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше