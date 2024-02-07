Косатки из России застряли во льдах возле Японии. Что им грозит и удастся ли их спасти?

ТАСС: японский чиновник заявил, что застрявшие во льдах косатки могли спастись

Судьба косаток, застрявших в дрейфующих льдах в районе японского городка Раусу, остается неизвестной. Группу примерно из 15 животных, среди которых есть несколько детенышей, заметили 6 февраля. Специалисты утверждали, что в таком состоянии косатки продержатся не дольше двух-трех дней. Россия предложила Японии помощь по спасению животных из ледяного плена. Тем временем японское судно повторно обследовало льды в районе Раусу и не смогло найти попавших в беду косаток.

Косатки застряли в дрейфующих льдах у берегов Японии

Группу примерно из 15 косаток заметили в дрейфующих льдах в районе японского города Раусу на побережье Кунаширского пролива. О попавших в беду животных сообщил NHK World Japan.

Косаток удалось снять на видео: на ролике видно, что они теснятся на крошечном участке посреди скопления льда и тревожно высовывают морды из воды.

По мнению сахалинского биолога Григория Цидулко, этот вид в Японии не водится, поэтому животных, вероятно, занесло течением из России.

Специалисты утверждали, что единственный способ спасти животных — прорубить колею во льду при помощи ледокола. Японская сторона заявляла, что в Раусу нет техники, которая могла бы помочь косаткам.

Для спасения застрявших косаток осталось не более двух-трех дней

Специалисты, опрошенные РБК, предположили, что в такой ситуации косатки выживут не более двух-трех дней. По словам научного руководителя АНО Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» Татьяны Денисенко, у них нет пресной воды, они не могут охотиться, а детенышам может грозить переохлаждение.

Место, где они попали в ловушку, — это не полынья, это один большой ледовый массив битого льда, который давят ветер и течения. Это достаточно большие куски, которые косаткам тяжело двигать. То есть им нужно протискиваться через них, чтобы выставить голову и сделать вдох. Представьте, что вам надо всплывать сквозь бревна, расталкивать их, чтобы вдохнуть — они сейчас в такой ситуации

Григорий Цидулко зоолог, эксперт по китообразным

Глава ветеринарной службы «Москвариума» Ирина Суворова в беседе с ТАСС предположила, что косатки могут выбиться из сил прежде, чем их удастся спасти. Более того, даже если некоторым животным удастся выжить, им могут грозить переохлаждение и инфекционные заболевания.

Текущее положение косаток является критичным для их жизни и здоровья. Вероятность того, что косатки продержатся еще двое суток в таком состоянии, крайне мала. Учитывая, что косатки постоянно тратят энергию на поддержание небольшой полыньи и не едят, их силы могут закончиться еще до того, как изменятся погодные условия Ирина Суворова глава ветеринарной службы «Москвариума»

Надежды на изменение ледовой обстановки в районе Раусу почти нет, рассказал «РИА Новости» старший научный сотрудник лаборатории спутниковой океанологии и лазерного зондирования Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Михаил Пичугин. «Лед там однозначно не растает в ближайшие дни», — объяснил он.

Судно береговой охраны Японии не смогло найти косаток

7 февраля в район, где видели косаток, прибыл патрульный корабль японской береговой охраны «Тэсио», имеющий усиленный ледовый класс. Животных пока найти не удалось.

Команда «Тэсио» ищет косаток, но пока они их не нашли. Судя по всему, за ночь ледовые массы сильно сместились, и там, где косатки были вчера, сегодня утром их уже не было. Очевидно, японские морские пограничники смогут либо найти животных, либо точно удостовериться, что во льдах их больше нет. В последнем случае это может означать две вещи: либо косатки смогли за ночь освободиться и уйти, либо они погибли Дмитрий Лисицын эколог

Представитель муниципалитета японского города Раусу в беседе с корреспондентом ТАСС предположил, что косаткам удалось спастись.

Мы только что осмотрели это место. Косаток там не было, а дрейфующие льды серьезно ослабли и расступились. Боюсь выдавать желаемое за действительное, но велика вероятность того, что косатки смогли благополучно выбраться представитель муниципалитета Раусу

Он добавил, что косатки все еще могут угодить в ловушку в другом месте.

Россия предложила Японии помощь по спасению косаток

ТАСС сообщает, что Росрыболовство сообщило Министерству сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии, что готово оказать помощь по спасению косаток, застрявших во льдах в районе Раусу.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что японская сторона поддерживает контакты с Россией по проблеме спасения стаи косаток.