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10:12, 7 февраля 2024Из жизни

Японское судно не смогло найти застрявших во льдах косаток

Эколог Лисицын: японское судно не нашло застрявших во льдах у Хоккайдо косаток

Фото: Oleg Ivanov / Unsplash

Патрульный корабль японской береговой охраны «Тэсио» не обнаружил российских косаток в районе острова Хоккайдо, где они ранее попали в ледяной плен. Об этом заявил РИА Новости независимый эколог Дмитрий Лисицын.

Как сообщил эколог, с раннего утра 7 февраля и до настоящего времени береговая охрана Японии ведет поиск группы застрявших во льдах косаток на судне «Тэсио», который имеет усиленный ледовый класс. По словам Лисицына, морских млекопитающих все еще не нашли.

Он отметил, что за ночь ледовые массы сильно сместились, и косаток больше нет в зоне города Раусу, где они были обнаружены ранее. По мнению эколога, это означает, что косатки либо смогли выбраться самостоятельно, либо их больше нет в живых.

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Он добавил, что в Японии активно освещают произошедшее в СМИ, и «мы точно знаем, что был ряд обращений к японским властям со стороны российских официальных органов». «Поэтому наши японские коллеги-экологи считают, что сейчас японская береговая охрана взялась за дело серьезно и постарается сделать все, что сможет», — заключил Лисицын.

Ранее представитель муниципалитета японского города Раусу на острове Хоккайдо заявил, что косатки предположительно, смогли благополучно выбраться из ледяного плена. По словам японского чиновника, существует вероятность, что животные могут попасть в новую ловушку в другом месте, однако в зоне Раусу их не нашли.

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