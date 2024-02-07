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09:35, 7 февраля 2024Из жизни

Стало известно о возможном освобождении российских косаток из ледяного плена

Японский чиновник заявил, что попавшие в ледяной плен косатки могли выбраться
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maggie Okituk / Reuters

Российские косатки, попавшие в ледяной плен у берегов Японии, предположительно, смогли благополучно выбраться. Об этом сообщил ТАСС представитель муниципалитета японского города Раусу на острове Хоккайдо, в районе которого ранее морские млекопитающие застряли в дрейфующих льдах.

Как заявил чиновник, к настоящему времени дрейфующие льды серьезно ослабли и расступились. «Боюсь выдавать желаемое за действительное, но велика вероятность того, что косатки смогли благополучно выбраться», — сказал он.

По словам представителя муниципалитета, существует вероятность, что косатки могут попасть в новую ловушку в другом месте, однако в зоне Раусу их не нашли.

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Группа из примерно 15 косаток застряла в дрейфующих льдах 6 февраля. Как сообщала японская сторона, в Раусу нет специалистов и техники, которые могли бы помочь косаткам. У российских спасателей есть возможность прорубить колею во льду при помощи ледокола и спасти животных, однако, как отмечалось, у них нет права действовать в акватории Японии без разрешения властей.

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      Алиса Удовик
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