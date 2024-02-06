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16:55, 6 февраля 2024Из жизни

Косатки из России застряли в дрейфующих льдах и оказались в опасности

У берегов Японии группа косаток попала в опасную ледяную ловушку

Косатки попали в ледяную ловушку у берегов Японии и оказались в опасности. Об этом сообщает NHK World Japan.

Группа из примерно 15 косаток застряла в дрейфующих льдах в районе японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Попавших в беду животных удалось снять на видео: на ролике видно, что животные теснятся на крошечном участке посреди скопления льда и тревожно высовывают морды из воды. По сообщениям японской стороны, в Раусу нет специалистов и техники, которые могли бы помочь косаткам.

Как сообщает Telegram-канал Mash, единственный способ спасти животных — прорубить колею во льду при помощи ледокола. Российские спасатели имеют возможность провести такую операцию, но у них нет права действовать в акватории Японии без разрешения властей. Активисты из фонда «Свободу косаткам и белухам» отправили обращения в Росприроднадзор и МИД РФ, чтобы ускорить процесс выдачи разрешения от Токио.

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Сахалинский биолог Григорий Цидулко утверждает, что этот вид в Японии не водится, поэтому косаток, вероятно, занесло течением из России.

По словам биолога, сложилась критическая ситуация: у косаток есть около 20 часов, чтобы выбраться изо льда, иначе они выбьются из сил.

Ранее сообщалось, что жизнь первого рожденного в России в искусственной среде обитания детеныша косатки из «Москвариума» не удалось спасти. Причиной трагедии стала декомпенсация на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать.

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      Антонина Черташ
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