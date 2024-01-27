В России умер первый рожденный в искусственной среде детеныш косатки

Первый рожденный в искусственной среде детеныш косатки умер от порока сердца

Первый в России рожденный в искусственной среде обитания детеныш косатки умер в московском Центре океанографии и морской биологии «Москвариум». Об этом сообщила пресс-служба центра.

В сообщении на сайте «Москвариума» отметили, что роды прошли 29 декабря 2023 года, они были сложными, но завершились успешно. В первые недели жизни маленькая косатка быстро развивалась, но 26 января ее жизнь оборвалась. «Причиной смерти стала декомпенсация на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать», — говорится в сообщении организации.

В «Москвариуме» уточнили, что после родов ветеринарные врачи не обследовали детеныша, ограничиваясь визуальным мониторингом. Отмечается, что это является необходимостью, так как в первые месяцы жизни происходит становление детско-родительских отношений и любое вмешательство может негативно сказаться на взаимодействии матери и детеныша.

Ранее сообщалось, что вес новорожденной косатки составлял 150 килограммов, длина — около двух метров. Беременность Наи продолжалась 18 месяцев.

Для этого вида деторождение является сложной процедурой. В живой природе детеныши часто погибают, так как мать не может быстро вытолкнуть их на поверхность для первого вздоха.