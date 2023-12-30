В России в искусственной среде впервые родился детеныш косатки

В центре «Москвариум» впервые в истории России в неволе родился детеныш косатки

Московский центр океанографии и морской биологии «Москвариум» объявил о первом в истории России рождении детеныша косатки в искусственной среде, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Для косаток, содержащихся в неволе, это чрезвычайно редкий случай.

Вес новорожденной составляет 150 килограммов, длина — около двух метров. Беременность косатки по имени Ная длилась 18 месяцев. Все это время ее наблюдали тренеры и врачи, сами роды продолжались десять часов.

Как отмечает портал, специалисты продолжают круглосуточно наблюдать за семьей. Они должны проконтролировать налаживание грудного вскармливания, становление иммунитета детеныша и восстановление Наи после сложных родов.

О беременности Наи центр сообщил в середине октября. К тому моменту косатка находилась на 15 месяце, роды ожидались в декабре.

Для этого вида деторождение являются сложной процедурой. В дикой природе у неопытной самки первые два детеныша часто не выживают после родов, потому что мать не может быстро вытолкнуть их на поверхность для первого вздоха.