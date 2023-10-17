В России впервые в истории косатка забеременела в искусственных условиях

Косатка Ная из «Москвариума» забеременела, роды ожидаются в декабре

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» сообщил о беременности косатки Наи, живущей в московском океанариуме. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, имеющемся в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По данным ветеринарной службы «Москвариума», 11-летнее животное находится на 15-м месяце беременности, и все внутренние органы и системы у детеныша уже сформированы. Косатка забеременела естественным путем, а роды ожидаются в декабре. Специалисты очень волнуются, поскольку такое впервые в истории произошло в искусственных условиях на территории России.

На данный момент ситуация развивается позитивно: беременность проходит без осложнений, Ная находится под постоянным наблюдением и получает должный уход. У нас есть все основания рассчитывать на удачный исход родов. Продолжительность беременности косаток составляет от 15,5 до 18 месяцев, чаще всего роды приходятся на срок 17,5 месяца: с наибольшей вероятностью мы ожидаем появление детеныша в декабре Ирина Суворова главный ветеринарный врач «Москвариума»

Врачи постоянно следят за здоровьем Наи: ее перевели на особый рацион и регулярно дают ей витамины. Тренеры и ветеринары также уделяют большое внимание ее психологическому состоянию: специалисты установили устойчивую доверительную связь с косаткой. Для Наи разработали специальную программу упражнений и игр, чтобы ей не было грустно и одиноко после того, как в 2023 году две других косатки, с которыми она прожила девять лет, ушли из жизни.

Сотрудники «Москвариума» отметили, что, хотя беременность протекает легко, самый сложный этап еще впереди. В дикой природе первые два детеныша неопытной самки часто не выживают после родов. Косатки рожают под водой, поэтому мать должна быстро сориентироваться и вытолкать новорожденного на поверхность, чтобы он сделал первый вздох.

Тем не менее вся команда надеется, что роды пройдут успешно, и прикладывает для этого все возможные усилия. Для детеныша уже подготовлены бассейны и заменитель китовьего молока на случай, если Ная не сможет кормить самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане косатки напали на судно и сорвали гонку на парусных яхтах. В течение 15 минут киты толкали корпус судна и плавали вокруг него.