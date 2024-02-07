Песков прокомментировал идею Такера Карлсона взять интервью у Зеленского

Песков: предложение Карлсона взять интервью у Зеленского является делом Киева

Предложение американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у Владимира Зеленского является делом Киева. Идею журналиста прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Здесь опять, я же не могу за него (Карлсона — прим. «Ленты.ру») говорить. Это уже дело киевского режима, они много дают интервью», — отметил он.

Песков подчеркнул, что не знает, изменил ли журналист мнение о причинах и начале конфликта на Украине, так как он «не является пресс-секретарем Карлсона и не хотел бы им быть». При этом он отметил, что президент России Владимир Путин также не делился с ним информацией по этому вопросу.

Такер Карлсон 6 февраля предложил Зеленскому дать ему интервью. Он также рассказал, что его команда отправила соответствующий запрос украинским властям, и выразил надежду на их согласие.