Пригожин ответил на слухи о срывах концертов Орбакайте из-за дружбы с Киркоровым

Продюсер Пригожин: срывы концертов Орбакайте не связаны с дружбой с Киркоровым

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слухи о том, что отмена концертов певицы Кристины Орбакайте связана с дружбой артистки с исполнителем Филипом Киркоровым, который ранее стал участником скандальной вечеринки ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Своим мнением он поделился в разговоре с Woman.ru.

Медиаменеджер назвал эту информацию «собачьей чушью», а также признался, что ему трудно определить настоящую причину срывов выступлений певицы.

«Вот что скажу: у каждого Авраама своя программа. Поэтому теперь придумали версию, что отменяют из-за вечеринки. Я не слышал от Кристины ни одного комментария по каким-либо вопросам. Она старается быть вне повестки, никогда ничего не говорит и не оценивает», — ответил продюсер.

Ранее выступления Орбакайте отменили в ряде городов Сибири. Общественные деятели призвали отменить концерты певицы, обвинив ее в поддержке Вооруженных сил Украины.