Путин заявил о помощи России заложникам ХАМАС на Ближнем Востоке

Путин заявил, что Россия помогает всем заложникам ХАМАС на Ближнем Востоке

Россия помогает всем заложникам, оказавшимся в плену движения ХАМАС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой, передает РИА Новости.

Он уточнил, что Москва делает все, чтобы оказать помощь не только россиянам, но и иностранцам. «Наш МИД работает через политическое крыло ХАМАСа, и в целом определенные результаты есть», — указал российский лидер.