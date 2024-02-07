Раскрыто новое место работы бывшего гендиректора Большого театра

Экс-директор Большого Урин получил работу в проекте «Театральный маршрут»

Раскрыто место новой работы бывшего генерального директора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Владимира Урина. Об этом он сообщил в ходе подкаста «Культурная страна».

Теперь деятель искусств возглавляет собственный проект под названием «Театральный маршрут».

«Мы выбираем готовые театральные спектакли, делаем программу и везем ее по стране. Везем для того, чтобы вся Россия имела возможность познакомиться с этими лучшими спектаклями», — рассказал Урин.

Культурный деятель добавил, что речь идет не о театральных гастролях, а об осознанной программе, в рамках которой лучшие спектакли «могли бы поехать в Россию».

«Причем, когда мы говорим "Россия", мы говорим об абсолютно разных городах. Вплоть до городов с небольшим очень населением, что, мне кажется, очень важно», — подчеркнул экс-глава Большого театра.

Ранее стало известно, что дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр. Отмечалось, что он займет пост Владимира Урина, который возглавлял культурное учреждение с 2013 года.