Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
00:30, 1 декабря 2023Культура

Гендиректор Большого театра объявил об уходе с поста

Гендиректор Большого театра Владимир Урин объявил об уходе с поста

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Владимир Урин обратился к сотрудникам и объявил, что покидает свой пост. Его речь опубликовал музыкальный критик Сергей Буланов в своем Telegram-канале.

«Я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр. Отмечалось, что он займет пост Владимира Урина, который был генеральным директором Большого с 2013 года.

Позднее Гергиев напомнил, какое учреждение он возглавляет. «Я возглавляю Мариинский театр. Точка», — заявил Гергиев, добавив, что не будет комментировать слухи о предполагаемой новой должности.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Названы три главных изменения в жизни россиян в декабре. Что ждет автомобилистов, туристов и пользователей соцсетей?

      Гендиректор Большого театра объявил об уходе с поста

      Россиянам напомнили о последнем дне для оплаты налогов

      Клуб НХЛ оценил слухи о сексуальной связи игрока с мамой одноклубника

      Американский сенатор оценил возможность Украины вернуть Крым

      Правительство забрало у иностранных компаний управление аэропортом Пулково

      Россиянам назвали порядок выплат пенсий в декабре

      В России впервые начал действовать запрет на летние шины зимой

      Американскую звезду порно и рестлинга посадили в тюрьму на 17 лет. За что ей вынесли такой суровый приговор?

      В украинской области ввели тотальную проверку документов у граждан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости