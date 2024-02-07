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18:30, 7 февраля 2024Путешествия

Раскрыты лучшие отели России по мнению туристов

Сервис Ostrovok.ru раскрыл рейтинг лучших по мнению туристов отелей России

Фото: Christopher Jolly / Unsplash

Аналитики сервиса бронирования Ostrovok.ru раскрыли список отелей России, которые в 2023 году стали лучшими по мнению туристов. Соответствующий рейтинг есть в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что в перечень вошло более 800 мест размещения в 136 городах страны. Все гостиницы, хостелы и апартаменты соответствуют ряду критериев: имеют много отзывов и оценку не ниже 9 баллов из 10, большое число прожитых бронирований и минимум инцидентов.

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Так, лучшими отелями Адлера стали «Родос», «София» и «Олимпия». В Екатеринбурге выделились «Чехов» и «Онегин». В Москве высокие оценки получили дизайн-отель «СтандАрт», мини-отель «Остоженка 17», гостиницы «Золотое кольцо» и «Националь». Полный рейтинг опубликован в блоге сервиса по ссылке.

Также появился рейтинг лучших мест размещения в странах ближнего зарубежья. В него попали отели в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджане.

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      Мария Борисова
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