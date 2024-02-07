Россиян предупредили о неочевидных симптомах заболеваний почек

Нефролог Елисеев: одышка и слабость могут быть симптомами патологий почек

Отеки, одышка, появление металлического привкуса во рту являются неочевидными симптомами заболеваний почек. Об этом рассказал врач-нефролог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Михаил Елисеев в беседе с «Газетой.ru».

Елисеев объяснил, что заболевания почек долгое время могут протекать незаметно или иметь симптомы, которые характерны для других патологий. Например, из-за застоя жидкости в организме некоторые пациенты ощущают одышку при физической нагрузке, говорит врач. Еще нарушения в почках способны спровоцировать скопление жидкости в легких, предупредил Елисеев.

Другими неочевидными симптомами заболевания нефролог назвал развитие апноэ во сне, плохой сон, хроническую усталость и слабость. По словам Елисеева, в результате нарушений минерального обмена кожа становится сухой, может появиться зуд. Кроме того, при заболеваниях почек может нарушаться кислотно-щелочной баланс в полости рта, что приводит к появлению металлического привкуса, рассказал врач.

Более очевидными симптомами нарушений работы почек Елисеев назвал боль в спине, которая обычно возникает внезапно с одной или с обеих сторон, и распространяется в область живота и паха. Болезненные ощущения при мочеиспускании, частые позывы в туалет и изменения цвета мочи также могут указывать на патологии почек. Врач уточнил, что темно-желтая моча свидетельствует о повышении концентрации желчных кислот, красная — о травме почек или воспалительных процессах, белая говорит о наличии гноя в моче, зеленая — о тяжелых гнойных поражениях. Моча коричневого цвета бывает при выведении большого объема белка миоглобина, а похожий на пиво цвет появляется при циррозе, гепатитах, отравлениях и желчно-каменной болезни, заключил Елисеев.

Ранее врач-кардиолог, терапевт Ольга Любавина заявила, что песок в почках является несуществующим диагнозом. Также, по ее мнению, не бывает предынфарктного или предынсультного состояния.