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11:00, 7 февраля 2024Культура

Россияне бросились скупать книгу «Мастер и Маргарита» после выхода фильма

Продажи романа «Мастер и Маргарита» выросли в 2,5 раза после выхода фильма

Кадр: фильм «Мастер и Маргарита»

Россияне бросились скупать книгу «Мастер и Маргарита» после выхода одноименного фильма. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу сети книжных магазинов «Читай-город».

Спрос на роман Михаила Булгакова вырос в 2,5 раза в первую неделю после выхода картины. «Успешная экранизация работает как триггер к покупке книги», — пояснили в пресс-службе.

Премьера фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина состоялась 25 января. Роль Мастера исполнил Евгений Цыганов, Маргариты — Юлия Снигирь, Воланда — немецкий актер Аугуст Диль.

За 12 дней проката картина заработала более миллиарда рублей. «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и странах СНГ.

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      Мария Рюрикова
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