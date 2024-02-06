Сборы «Мастера и Маргариты» превысили миллиард рублей

Фильм «Мастер и Маргарита» заработал в прокате более миллиарда рублей

Фильм «Мастер и Маргарита» заработал в прокате более миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Кинолента в прокате 12 дней. Уточняется, что это четвертый российский релиз в 2024 году, преодолевший такую отметку — ранее этот порог перешагнули фильмы «Бременские музыканты», «Холоп-2» и мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли».

«Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина — экранизация одноименного романа Михаила Булгакова. Роль Мастера исполнил Евгений Цыганов, Маргариты — Юлия Снигирь, Воланда — немецкий актер Аугуст Диль.

Ранее актер и режиссер Александр Адабашьян, сыгравший в фильме Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», раскритиковал современных сценаристов за непонимание романа Михаила Булгакова.