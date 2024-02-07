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00:12, 7 февраля 2024Наука и техника

Очки дополненной реальности Apple оказались очень хрупкими

JerryRigEverything: очки Apple Vision Pro оказались изготовленными из пластика

Кадр: JerryRigEverything / YouTube

Блогер Зак Нельсон, известный под ником JerryRigEverything, проверил прочность AR-гарнитуры Apple Vision Pro. Ролик доступен на YouTube-канале автора.

В первую очередь энтузиаст проверил прочность внешней полупрозрачной панели, в которую в том числе встроены камеры и сенсоры. Нельсон с удивлением выяснил, что девайс состоит из ламинированного стекла, поверх которого нанесен пластиковый слой. Автор отметил, что пластик очков дополненной реальности очень хрупкий и хорошо собирает царапины.

JerryRigEverything протестировали прочность материала по шкале Мосса. В результате он поставил фронтальному стеклу Vision Pro второй уровень прочности. Блогер заявил, что это очень мало — так, передняя панель современных смартфонов имеет прочность шестого или седьмого уровня.

В ролике говорится, что такие предметы, как ключи, монеты и даже пыль, могут оставить на стекле необратимые царапины. В том числе поэтому в комплект гарнитуры входит салфетка. Напротив, корпус Vision Pro оказался очень жестким и выдержал испытание на сгибание.

В начале февраля энтузиасты создали первый эксплойт для гарнитуры Apple Vision Pro. С помощью взлома Vision Pro в недалеком будущем специалисты смогут создать для девайса джейлбрейк — как для iPhone.

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      Андрей Ставицкий
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