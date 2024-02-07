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07:00, 7 февраля 2024Забота о себе

Смущенному вниманием кошки к сексу мужчине дали совет

Фото: Marjan Grabowski / Unsplash

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет читательнице, избранник которой смущен вниманием кошки к их сексу. Его рекомендации опубликовало издание Slate.

К Юзвяку обратилась женщина, которая пожаловалась на невозможность строить интимные отношения при кошке. «Нам часто приходится останавливаться, потому что партнер замечает прокравшуюся к двери кошку, которая пялится на нас. Не хочу давить на партнера, но это же всего лишь кошка, она не понимает, что происходит», — написала она и попросила совета, как убедить партнера пережить внимание питомца. Она также подчеркнула, что, если закрыть дверь в комнату, кошка начнет царапать дверь.

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По словам Юзвяка, он не разрешает своему коту присутствовать при сексе, потому что не любит, когда за ним наблюдают — даже животные. «Возможно, есть способ запереть кошку за несколькими дверьми, например, в ванной комнате, пока вы занимаетесь своими делами в спальне. Если кошке нравится кошачья мята, дайте ей немного перед тем, как отправиться в постель: многие животные от нее чувствуют сонливость. Кошка уснет и не заметит, как постель начнет качаться», — посоветовал коуч. Также он предложил сытно накормить питомца.

Ранее Юзвяк дал совет девушке, которая решила пригласить на праздник всех любовников. Он считает, что такой формат не обеспечит комфорт присутствующим, и посоветовал организовать несколько вечеринок.

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      Александра Лисица
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