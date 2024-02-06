Мечтавший о сексе втроем мужчина неожиданно отреагировал на воплощение фантазии
Многие люди не хотят реализовывать свои эротические фантазии, и это абсолютно нормально. Таким мнением поделилась эксперт по сексу и отношениям Кейт Мойл в ответ на сообщение с форума Reddit от мечтающего много лет о сексе втроем мужчины, пишет Metro.
42-летний пользователь форума рассказал, что неоднократно обсуждал с женой тему секса втроем, но всегда считал, что эти беседы несерьезные и являются частью прелюдии. Однако недавно он случайно узнал, что супруга готовит ему на день рождения эротический сюрприз и пригласила для этого свою подругу. По словам мужчины, он не обрадовался неожиданному подарку, поскольку воплощение фантазии не входило в его планы.
Я знаю, что мне было бы неприятно заниматься подобным с другой женщиной, и я искренне не хочу такого опыта
Автор поста пожаловался, что не может рассказать о своих чувствах жене, поскольку в этом случае ему придется признаться, что он прочитал ее личную переписку. Кроме того, он переживает, что жена и ее подруга болезненно отреагируют на его отказ заниматься с ними сексом.
Комментируя эту ситуацию, Мойл отметила, что у многих людей есть сексуальная фантазия, которую они никогда не хотят пробовать в реальной жизни. По ее словам, подобные мечты позволяют испытать яркие эмоции и при этом чувствовать себя в полной безопасности. Также она указала, что невозможно заранее предсказать, какие чувства вызовет тот или иной опыт в постели.
Фантазии почти всегда являются идеализированной версией, их воплощение в реальность приводит к появлению элементов, которые находятся вне нашего контроля и затрагивают других людей. Поэтому может оказаться, что фантазии не оправдают наших ожиданий или дадут больше, чем мы ожидали
Мойл подчеркнула, что, соглашаясь на секс втроем, человек должен учитывать, что очень многое может пойти не по плану и негативно повлиять на отношения в паре. В связи с этим она посоветовала, прежде чем действовать, заранее обговорить с супругой все условия и нюансы.
Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет девушке, которая решила пригласить на вечеринку всех любовников. Он считает, что такой формат не обеспечит комфорт присутствующим, и посоветовал организовать несколько вечеринок.