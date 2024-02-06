Мечтавший о сексе втроем мужчина неожиданно отреагировал на воплощение фантазии

Многие люди не хотят реализовывать свои эротические фантазии, и это абсолютно нормально. Таким мнением поделилась эксперт по сексу и отношениям Кейт Мойл в ответ на сообщение с форума Reddit от мечтающего много лет о сексе втроем мужчины, пишет Metro.

42-летний пользователь форума рассказал, что неоднократно обсуждал с женой тему секса втроем, но всегда считал, что эти беседы несерьезные и являются частью прелюдии. Однако недавно он случайно узнал, что супруга готовит ему на день рождения эротический сюрприз и пригласила для этого свою подругу. По словам мужчины, он не обрадовался неожиданному подарку, поскольку воплощение фантазии не входило в его планы.

Я знаю, что мне было бы неприятно заниматься подобным с другой женщиной, и я искренне не хочу такого опыта из поста с форума Reddit

Автор поста пожаловался, что не может рассказать о своих чувствах жене, поскольку в этом случае ему придется признаться, что он прочитал ее личную переписку. Кроме того, он переживает, что жена и ее подруга болезненно отреагируют на его отказ заниматься с ними сексом.

Комментируя эту ситуацию, Мойл отметила, что у многих людей есть сексуальная фантазия, которую они никогда не хотят пробовать в реальной жизни. По ее словам, подобные мечты позволяют испытать яркие эмоции и при этом чувствовать себя в полной безопасности. Также она указала, что невозможно заранее предсказать, какие чувства вызовет тот или иной опыт в постели.

Фантазии почти всегда являются идеализированной версией, их воплощение в реальность приводит к появлению элементов, которые находятся вне нашего контроля и затрагивают других людей. Поэтому может оказаться, что фантазии не оправдают наших ожиданий или дадут больше, чем мы ожидали Кейт Мойл эксперт по сексу и отношениям

Мойл подчеркнула, что, соглашаясь на секс втроем, человек должен учитывать, что очень многое может пойти не по плану и негативно повлиять на отношения в паре. В связи с этим она посоветовала, прежде чем действовать, заранее обговорить с супругой все условия и нюансы.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет девушке, которая решила пригласить на вечеринку всех любовников. Он считает, что такой формат не обеспечит комфорт присутствующим, и посоветовал организовать несколько вечеринок.