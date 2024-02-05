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05:00, 5 февраля 2024Забота о себе

Женщина решила позвать на вечеринку всех любовников и столкнулась с проблемой

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Женщина, которая встречается с несколькими мужчинами одновременно, призналась, что хочет устроить вечеринку в честь своего дня рождения со всеми партнерами разом, но не представляет, как это организовать, чтобы не обидеть основного бойфренда. Совет ей дал секс-коуч Рич Юзвяк, пишет издание Slate.

Автор письма рассказала, что у уже несколько лет живет с мужчиной, но по обоюдному согласию каждый из них имеет партеров на стороне. С некоторыми из них женщина встречается уже несколько лет. Из-за этого она не знает, как отпраздновать свой день рождения так, чтобы не обидеть никого из них.

«Я так запуталась, что мечтаю в этот день побыть одна. Мой бойфренд не хочет видеть других мужчин на праздник. Но мои партнеры обидятся, если и в этом году я их не приглашу. В то же время у меня есть идея провести с ними вечер в баре, выделив каждому конкретное время. При этом они могут прийти на вечеринку с другими своими партнерами, если захотят», — написала женщина и поинтересовалась у Юзвяка, как ей следует поступить.

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Секс-коуч ответил, что хозяйка вечеринки отвечает за комфорт гостей и то, чтобы вечер удался. По его мнению, девушка не справляется с этой задачей, так как не может организовать ее, удовлетворив всех.

«Вам следует организовать несколько мероприятий. Проведите вечер в клубе с сожителем и друзьями. — Для остальных партнеров устройте отдельную небольшую вечеринку, например, ужин. Все ваши гости должны чувствовать себя комфортно и не думать, что их обделили вниманием. И все же не стоит забывать и про мужчину, с которым вы живете. Если вы не хотите драмы, то разведите всех по времени», — рекомендовал секс-коуч.

Ранее Рич Юзвяк дал совет женщине, которая расстроилась, узнав о бурном прошлом своего партнера. Она обиделась, что до нее он экспериментировал в постели, а с ней не проявляет подобной инициативы.

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      Вера Владзиевская
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