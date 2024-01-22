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20:42, 22 января 2024Забота о себе

Женщина узнала о бурном сексуальном прошлом партнера и обиделась

Фото: Louis Galvez / Unsplash

Женщина узнала, что до встречи с ней ее не демонстрирующий любви к сексуальным экспериментам партнер вел бурную интимную жизнь, и обиделась. Пожаловавшейся на отсутствие подобных предложений со стороны мужчины читательнице дал совет секс-коуч Рич Юзвяк, пишет издание Slate.

По словам женщины, она встречается со своим партнером уже полтора года, и они регулярно занимаются сексом, но никогда не экспериментируют в спальне. Самое «странное», что она смогла вспомнить, — это его просьбу отрастить волосы на лобке и подмышками, еще он согласился кусать ее во время секса. Однако, отправившись с мужчиной на встречу с его однокурсниками, автор письма обнаружила, что в прошлом он был довольно необузданным в плане интима: принимал участие в групповом сексе и исследовал весь спектр фетишей. Кроме того, как рассказали ей старые знакомые мужчины, он просил отращивать волосы в интимных местах и своих предыдущих девушек.

Теперь женщина испытывает сложные чувства. «Мне не нравится, что я не знала об этой его стороне, что он не старался так в нашей сексуальной жизни, и чувствую себя непривлекательной. Не знаю, хотела бы я экспериментировать так же, как он, не знаю, понравится ли мне, хотела бы иметь возможность отказать в подобной просьбе, но будет ли грубым сказать ему об этом?» — задумалась она.

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В ответ Юзвяк заметил, что люди меняются, а секс два раза в неделю — это довольно впечатляющий результат для пары за тридцать. «Не думаю, что будет грубым задать ему вопрос об этом, ведь он вам ничего такого не рассказывал, а другие рассказали, и вы не можете забыть про это. Если эти мысли влияют на ваши отношения, ему нужно знать об этом. Конечно, нечестно упрекать человека его прошлым, особенно если в нем не было ничего плохого, просто другое», — написал коуч.

Ранее бывшая порнозвезда Джессика Стоя (настоящая фамилия Стоядинович) дала совет женщине, муж которой не только не хочет экспериментировать с ней в постели, но и отпускает обидные шутки о ее секс-игрушках. По мнению Стоядинович, муж поступает с автором письма несправедливо.

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      Александра Лисица
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