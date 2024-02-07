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10:12, 7 февраля 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о приглашении на канал Соловьева

Блогер Соболев рассказал, что его пригласили на канал Соловьева, но он отказался

Кадр: «Мадонна Мур» / YouTube

Популярный российский блогер Николай Соболев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказал, что его пригласили на канал журналиста Владимира Соловьева «Соловьев LIVE». Подробностями он поделился в интервью Мадонне Мур, запись их разговора доступна на YouTube.

Блогер заявил, что недавно его позвали работать на канал Соловьева. Как уточнил Соболев, он должен был занять место ранее уволившегося оттуда блогера Стаса Васильева. Однако Соболев отказался от этого предложения.

«Я прекрасно отношусь к разным людям, которые там работают, к команде и к редакторам. Просто (...) мне не импонирует риторика самого Владимира Соловьева, многих он этой риторикой отпугивает. (…) Хотя, безусловно, он неглупый человек», — объяснил блогер свой отказ работать на канале.

О том, что Васильев уволился с «Соловьев LIVE», стало известно в ноябре. По словам блогера, он решил покинуть канал, чтобы уделять больше времени своим документальным проектам.

Васильев начал работать на «Соловьев LIVE» в марте 2023 года. Блогер вел авторскую программу «Стас LIVE», в которой высказывался об актуальных событиях общественно-политического характера и обсуждал их с гостями.

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      Олег Давыдов
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