Ученик Тутберидзе выиграл чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров

Арсений Федотов выиграл чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров

Фигурист Арсений Федотов выиграл юниорский чемпионат России в мужском одиночном катании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

14-летний спортсмен за короткую и произвольную программы получил от судей 269,04 балла. Второе место занял Лев Лазарев, получивший 259,28 балла. Третьим стал фигурист Иван Рамзенков (234,03). Турнир проходит в Саранске.

Федотов — воспитанник заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Он выиграл юниорский чемпионат России во второй раз подряд.

Россияне пропускают международные соревнования из-за санкций со стороны Международной федерации конькобежцев (ISU). Они были введены 1 марта 2022 года.