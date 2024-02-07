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23:31, 7 февраля 2024Экономика

Уровню госдолга в США предсказали рекордный рост

Конгресс: госдолг США вырастет к концу 2034 года до рекордных 116 % от ВВП

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госдолг США вырастет к концу 2034 года до рекордных 116 процентов от ВВП, следует из опубликованных расчетов Бюджетного управления Конгресса. К концу нынешнего года уровень госдолга по отношению к ВВП будет составлять 99 процентов.

Если действующее законодательство не изменится. то соотношение госдолга к ВВП будет расти и дальше. В 2054 году этот показатель может достигнуть 174 процентов, говорится в документе.

Дефицит федерального бюджета в 2024 финансовом году составит 1,6 триллиона долларов, в 2025 году — 1,8 триллиона, в 2034-м — 2,6 триллиона долларов.

В конце января экономист и трейдер Нассим Талеб заявил, что рост госдолга и дефицита бюджета могут привести США к «смертельной спирали». По его мнению, нехватка денег в федеральной казне растет такими темпами, что для того, чтобы обратить вспять нанесенный ущерб, стране потребуется чудо.

В начале января 2024 года госдолг США превысил 34 триллиона долларов. За 2023-й он увеличился более чем на четыре триллиона.

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      Марина Совина
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