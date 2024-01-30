Автор «Черного лебедя» заявил об угрозе «смертельной спирали» для США

Насим Талеб: нехватка денег и рост госдолга приведут США к «смертельной спирали»

Дефицит бюджета и рост госдолга могут привести США к «смертельной спирали». Об этом заявил экономист и трейдер Нассим Талеб, его слова приводит Bloomberg.

По мнению Талеба нехватка денег в федеральной казне растет такими темпами, что для того, чтобы обратить вспять нанесенный ущерб, стране потребуется чудо.

«До тех пор, пока конгресс будет продолжать расширять лимит долга, потому что боится последствий правильных действий — такова структура политической системы, — в конечном итоге образуется долговая спираль. А долговая спираль подобна спирали смерти», — пояснил автор бестселлера «Черный лебедь».

Сложившаяся обстановка вынуждает «несколько мрачно» относиться к политической системе западного мира. По словам Талеба, из-за глобализации мир стал гораздо более взаимозависимым, и проблемы в экономике одного региона могут рикошетом ударить по всему миру.

В начале января 2024 года госдолг США превысил 34 триллиона долларов. За 2023-й он увеличился более чем на четыре триллиона долларов. Министр финансов США Джаннет Йеллен назвала сумму внешнего госдолга страны пугающей. Однако, учитывая, что американская экономика велика, такой внешний долг «вполне управляем», добавила она.