В Австрии проведут расследование против экс-главы национального банка Украины

В Австрии проведут расследование против экс-главы нацбанка Украины Шевченко

Экономическая и коррупционная прокуратура Австрии проведет расследование в отношении бывшего главы национального банка Украины Кирилла Шевченко, об этом сообщает австрийская газета Der Standart.

Кирилл Шевченко бежал в Австрию осенью 2022 года после обвинений в коррупции. Его «политически преследуют» в администрации президента Владимира Зеленского. Теперь суд должен рассмотреть это дело, передает издание.

Шевченко обвиняется антикоррупционным агентством Украины в присвоении около 5,5 миллионов евро (535,9 миллионов рублей) во время работы в Укргазбанке. Шевченко обвинения отверг, назвав политическим преследованием.

Кирилл Шевченко уехал из Украины в сентябре 2022 года, попросив убежища в Австрии, где находится до сих пор.

Ранее бывшего главу Нацбанка Украины объявило в розыск Национальное антикоррупционное бюро Украины на фоне подозрений, выдвинутых в ходе расследования дела по растрате средств «Укргазбанка».