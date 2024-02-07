В еще одном российском городе отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым

В Нижнем Новгороде отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым

Спектакль с российскими актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым «Эйнштейн и Маргарита» отменили в еще одном российском городе, Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообществе концертного зала «Юпитер» во «Вконтакте».

Постановка была запланирована на 21 февраля. О причинах срыва спектакля не сообщается.

Ранее спектакль «Эйнштейн и Маргарита», запланированный на 26 февраля в концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле, также отменили. Причиной стали жалобы местных жителей на главных актеров постановки местным властям.

Позже стало известно, что показ постановки в московском Театре Эстрады состоится, несмотря на отмену в Ярославле.