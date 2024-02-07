В Госдуме объяснили решение крупного банка КНР остановить расчеты с Россией

Депутат Кирьянов: банк КНР Chouzhou остановил расчеты с РФ из-за угрозы санкций

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов объяснил решение считающегося главным для российских импортеров банком Китая Chouzhou Commercial остановить операции с РФ. В беседе с «Лентой.ру» депутат заявил, что решение крупного банка КНР связано с возможной угрозой санкций.

Ранее Chouzhou Commercial Bank сообщил клиентам об остановке операций с Россией и Белоруссией. Уточнялось, что кредитная организация приостановила расчеты с Москвой вне зависимости от платежной системы: операции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской СПФС, а также с китайской CIPS.

«Причина, конечно, очевидна: это угроза вторичных санкций со стороны США и их союзников. (...) Такому решению предшествовала большая работа со стороны американских союзников. Будем и дальше следить за развитием ситуацией», — сказал Кирьянов.

Этот банк может уйти, но появятся другие. Тот внешнеторговый оборот, который сегодня складывается у России, конечно, будет поддерживаться другими механизмами Артем Кирьянов зампред комитета Госдумы по экономической политике

1 февраля стало известно, что банки Турции начали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к рядовым гражданам из России, намеревающимся открыть карту в организациях, из-за санкций США. Ряд турецких экспортеров столкнулся с отказами банков принимать переводы для оплаты товаров.