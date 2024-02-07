В Кремле высказались о названном вирусом доносительстве

Песков заявил о вреде доносительства и пользе открытой критики

Доносительство является отрицательным явлением общественной жизни. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Ранее депутат Государственной Думы Сардана Авксентьева ранее заявила о необходимости бороться с «вирусом доносительства» в России.

По словам Пескова, в Кремле положительно относятся к критике «с открытым лицом» происходящих в стране процессов. На вопрос о том, фиксируют ли к Кремле резонансные случаи доносительства, пресс-секретарь ответил отрицательно.

Один из таких случаев произошел недавно в Петербурге, где 22-летний студент донес на сотрудницу Института прикладной астрономии РАН за поддержку Украины.