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14:24, 7 февраля 2024Путешествия

В Кремле заявили о жизненной важности развития воздушных перевозок в России

Песков: тема развития воздушных перевозок жизненно важная для России

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Тема развития воздушных перевозок является жизненно важной для России. Об этом в среду, 7 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент работает в Кремле, сегодня он проведет совещание с членами правительства, на котором в качестве профильного вопроса будет обсуждаться тема о развитии воздушных перевозок в нашей стране в среднесрочной перспективе», — пояснил он.

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Пресс-секретарь президента отметил, что профильными докладчиками будут вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, а также министр транспорта Виталий Савельев.

Ранее в феврале сообщалось, что авиадиспетчеры в России стали в два раза чаще отвлекаться от своих служебных обязанностей. Специалиста ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» проанализировали инциденты, связанные с отвлечением внимания диспетчеров во время работы, в 2022 и 2023 годах и сравнили данные с периодом 2020 и 2021 годов.

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      Фариза Бацазова
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