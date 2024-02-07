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19:53, 7 февраля 2024Экономика

В России договорились о разблокировке активов на 16 миллионов долларов

СПБ Банк договорился о разблокировке активов на $15,78 млн
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Фото: Vladimir Solomianyi / Unsplash

СПБ Банк договорился с партнерами из дружественных стран о разблокировке активов клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе депозитария СПБ Биржи.

Объем средств, которые попадут под разблокировку, оценивают в 15,78 миллиона долларов или 1,44 миллиарда рублей по курсу на 31 января 2024 года. Эти средства размещены в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге, однако участники торгов и брокеры получат их в рублевом эквиваленте. Деньги распределят пропорционально обязательствам перед ними.

СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов участников торгов и их клиентов, предложенную международными юридическими консультантами, специализирующимися на санкциях, в середине декабря 2023 года. Американцам предложат вывести СПБ Банк из-под контроля СПБ Биржи, находящейся под санкциями, за счет уменьшения ее доли в уставном капитале и издать специальную лицензию, позволяющую разблокировать активы клиентов.

Указ об обмене замороженными активами президент России Владимир Путин подписал в начале ноября прошлого года. Он предполагает, что иностранные инвесторы смогут приобрести со средств на этих счетах иностранные ценные бумаги россиян, заблокированные в результате санкций. Фактически иностранцы платят в рублях российским владельцам иностранных активов, чтобы те передали их новым собственникам.

По словам директора департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольги Шишлянниковой, у описанной схемы есть свои проблемы. Так, заблокированных активов значительно больше, чем денег на счетах типа «С». Поэтому полноценный обмен в текущих условиях будет невозможен, указала она.

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      Вячеслав Агапов
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