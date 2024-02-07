Во Львовской области произошел пожар на промышленном объекте

Глава Львовской ОВА Козицкий: в Дрогобыче горит промышленный объект

В Дрогобыче Львовской области Украины после сообщений о взрывах горит промышленный объект. Об этом сообщил глава Львовской областной военной админстрации (ОВА) Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

«Это промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 квадратных метров продолжается пожар. На месте работают пожарные», — заявил чиновник.