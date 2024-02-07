Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:37, 7 февраля 2024Бывший СССР

Во Львовской области произошел пожар на промышленном объекте

Глава Львовской ОВА Козицкий: в Дрогобыче горит промышленный объект

Фото: Leah Millis / Reuters

В Дрогобыче Львовской области Украины после сообщений о взрывах горит промышленный объект. Об этом сообщил глава Львовской областной военной админстрации (ОВА) Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

«Это промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 квадратных метров продолжается пожар. На месте работают пожарные», — заявил чиновник.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      По Киеву, Харькову и другим городам Украины прокатилась серия мощных взрывов. Польша подняла в воздух военные самолеты

      Массовые задержания «Свидетелей Иеговы» прошли в российском регионе

      Лоза высказался об отмене концертов Орбакайте в России

      Во Львовской области произошел пожар на промышленном объекте

      Названы дешевые способы устранить неприятный запах в доме

      В Госдуме отреагировали на массовую блокировку YouTube-каналов российских ГТРК

      Автор «Слова пацана» рассказал о поступавших после выхода книги угрозах

      Совфед выступил против поставок оружия Украине

      Назван неожиданный продукт для разжижения крови и уменьшения воспаления

      IKEA сохранила возможность вернуться в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше