В Киеве произошел пожар в Голосеевском районе

Мэр Киева Кличко сообщил о возгорании здания в Голосеевском районе

В Голосеевском районе Киева произошло возгорание здания. О пожаре сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, все службы прибыли на место.

Ранее очевидцы сообщили о мощном взрыве в центре Киева. Отмечалось, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Украинские СМИ также проинформировали о повторных детонациях в городе. Кличко уточнял, что в Киеве оказались повреждены две высоковольтные линии, поэтому столица была частично обесточена.

