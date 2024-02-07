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10:06, 7 февраля 2024Бывший СССР

В Киеве произошел пожар в Голосеевском районе

Мэр Киева Кличко сообщил о возгорании здания в Голосеевском районе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Anatoliy Siryk / Globallookpress.com

В Голосеевском районе Киева произошло возгорание здания. О пожаре сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, все службы прибыли на место.

Ранее очевидцы сообщили о мощном взрыве в центре Киева. Отмечалось, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Украинские СМИ также проинформировали о повторных детонациях в городе. Кличко уточнял, что в Киеве оказались повреждены две высоковольтные линии, поэтому столица была частично обесточена.

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      Кристина Есикова
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